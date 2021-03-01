Леонова считает, что Семененко и Туктамышева заслужили поездку на чемпионат мира

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова высказала мнение о составе национальной команды на чемпионат мира 2021 года.
Леонова считает, что Семененко и Туктамышева заслужили поездку на чемпионат мира
  • РИА Новости

«Конечно, это не шок для меня. Женя Семененко полностью заслужил эту путёвку, и никаких вопросов тут нет. Я очень рада, что он поборолся за это место и выиграл. Это будет такой первый серьёзный старт для него. Все мы когда-то были юниорами. Поэтому для него важно просто хорошо о себе заявить. Место в десятке будет хорошим результатом для него. Абсолютно согласна с каждым, кто едет. Лиза Туктамышева по праву заслужила это место», — приводит слова Леоновой Sport24.

18-летний Семененко стал победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании, а 24-летняя Туктамышева заняла четвёртое место по итогам турнира, который был назначен отборочным для попадания в сборную на мировое первенство.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что, по мнению Авербуха, при выборе состава на ЧМ был соблюдён спортивный принцип.

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