Сборная Норвегии назвала состав на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по лыжным видам спорта

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Национальная команда Норвегии объявила состав на женскую индивидуальную гонку на 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Как сообщает NRK, в составе сборной Норвегии выступят Тириль Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Мари Фоссесхольм и Рагниль Хага.

Гонка состоится 2 марта. Начало в 15:15 мск.

Ранее сообщалось, что Йохауг одержала победу в скиатлоне на ЧМ.

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