Сборная Норвегии назвала состав на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по лыжным видам спорта

Национальная команда Норвегии объявила состав на женскую индивидуальную гонку на 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Как сообщает NRK, в составе сборной Норвегии выступят Тириль Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Мари Фоссесхольм и Рагниль Хага. Гонка состоится 2 марта. Начало в 15:15 мск. Ранее сообщалось, что Йохауг одержала победу в скиатлоне на ЧМ.