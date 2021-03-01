Биатлонистка Казакевич рассказала, чего не хватило сборной России на ЧМ в Поклюке

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказала мнение о том, чего не хватало национальной команде во время выступлений на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Биатлонистка Казакевич рассказала, чего не хватило сборной России на ЧМ в Поклюке
  • РИА Новости

«Команде не хватало единения? На самом деле, да. Конечно, команда по возможности должна быть вместе. Однако это же не должно мешать или быть отговоркой, просто если есть возможность, то надо так», — приводит слова Казакевич РИА Новости.

Она отметила, что вся команда не собиралась вместе в неформальной обстановке во время мирового первенства.

«На сборе перед началом чемпионата мира мы жили все вместе, пару раз для нас проводили организационные собрания. Также собирались на дне рождения Саши Логинова, но всё это было до стартов», — добавила 23-летняя биатлонистка.

В активе сборной России одна бронзовая награда чемпионата мира, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Ранее сообщалось, что Казакевич назвала отличным опытом выступление на ЧМ в Поклюке.

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