Биатлонистка Казакевич назвала отличным опытом выступление на ЧМ в Поклюке

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Биатлонистка Казакевич назвала отличным опытом выступление на ЧМ в Поклюке
  • РИА Новости

«Это был отличный опыт для меня. Конечно, при учёте того, если мы не касаемся общего результата команды. Но в целом для меня он сложился хорошо — это и эмоции, и обстановка. Естественно, были и ошибки, над которыми надо работать. Однако прежде всего выход в масс-старт дал мне понять, что я могу бороться. Безумно классно и круто попасть в эту гонку и ещё при этом какое-то время находиться в лидирующей группе. У меня осталось больше позитивных эмоций», — приводит слова Казакевич РИА Новости.

На чемпионате мира в Поклюке 23-летняя Казакевич заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 20-е — в масс-старте.

Ранее сообщалось, что Аликин раскритиковал Павлову за слова в адрес тренерского штаба сборной России по биатлону.

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