Аликин раскритиковал Павлову за слова в адрес тренерского штаба сборной России по биатлону

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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о жалобах Евгении Павловой на протяжении чемпионата мира в Поклюке.
Аликин раскритиковал Павлову за слова в адрес тренерского штаба сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Павлова начинает критиковать: «Неправильно тренируемся, не там живём». Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи. Когда я сам бегал при Привалове, попробуй скажи лишнее слово — на следующий сбор не поедешь. Демократия? Какая это демократия? Хамство и разгильдяйство!» — цитирует Аликина «Спорт день за днём».

По его мнению, российские биатлонисты слишком много возомнили о себе, хотя ничего не выиграли.

Павлова на протяжении мирового первенства жаловалась на решение тренерского штаба по поводу выбора места проживания.

На ЧМ в Поклюке российская команда завоевала только одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался об отказе Александра Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону.

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