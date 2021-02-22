Аликин раскритиковал Павлову за слова в адрес тренерского штаба сборной России по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о жалобах Евгении Павловой на протяжении чемпионата мира в Поклюке.

«Павлова начинает критиковать: «Неправильно тренируемся, не там живём». Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи. Когда я сам бегал при Привалове, попробуй скажи лишнее слово — на следующий сбор не поедешь. Демократия? Какая это демократия? Хамство и разгильдяйство!» — цитирует Аликина «Спорт день за днём».

По его мнению, российские биатлонисты слишком много возомнили о себе, хотя ничего не выиграли.

Павлова на протяжении мирового первенства жаловалась на решение тренерского штаба по поводу выбора места проживания.

На ЧМ в Поклюке российская команда завоевала только одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался об отказе Александра Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону.