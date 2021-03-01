Авербух — об итогах Кубка России по фигурному катанию: ребята катались очень неубедительно

Хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о финале Кубка России по фигурному катанию.

«Ребята катались очень неубедительно. Все совершали ошибки. Окончательное решение по попаданию на чемпионат мира должна принимать Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Но было заявлено правило — кто сегодня выиграет, тот и получит путёвку. По спортивному принципу путёвку заслужил Семененко, при всей моей любви к Алиеву», — приводит слова Авербуха Sport24.

Также хореограф высказался о выступлении женщин.

«В следующем сезоне будем смотреть на всю плеяду девушек: Щербакову, Трусову и девочек, которые будут выступать по взрослым в следующем сезоне — Хромых, Усачёва, Валиева. Все они будут под пристальным вниманием. Сейчас я бы не делал никаких прогнозов, а просто похвалил бы их за хорошую работу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.