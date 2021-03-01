Авербух — об итогах Кубка России по фигурному катанию: ребята катались очень неубедительно

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Хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о финале Кубка России по фигурному катанию.
Авербух — об итогах Кубка России по фигурному катанию: ребята катались очень неубедительно
  • © РИА Новости

«Ребята катались очень неубедительно. Все совершали ошибки. Окончательное решение по попаданию на чемпионат мира должна принимать Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Но было заявлено правило — кто сегодня выиграет, тот и получит путёвку. По спортивному принципу путёвку заслужил Семененко, при всей моей любви к Алиеву», — приводит слова Авербуха Sport24.

Также хореограф высказался о выступлении женщин.

«В следующем сезоне будем смотреть на всю плеяду девушек: Щербакову, Трусову и девочек, которые будут выступать по взрослым в следующем сезоне — Хромых, Усачёва, Валиева. Все они будут под пристальным вниманием. Сейчас я бы не делал никаких прогнозов, а просто похвалил бы их за хорошую работу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.

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