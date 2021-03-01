19 очков Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Уорриорз» в матче НБА

«Лос Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 117:91.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав 19 очков.

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» (133:84), «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» (111:110), «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» (90:109), «Майами Хит» — «Атланта Хоукс» (109:99), «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (105:100).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» уступил «Далласу», несмотря на 29 очков Хардена.