Вальнес — о поведении Большунова после финиша: за этот спектакль русским не видать «Оскара»
«Поведение Александра после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри сборной. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако за этот спектакль русским не видать «Оскара», — приводит слова Вальнеса NRK.
Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.