Вальнес — о поведении Большунова после финиша: за этот спектакль русским не видать «Оскара»

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Поведение Александра после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри сборной. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако за этот спектакль русским не видать «Оскара», — приводит слова Вальнеса NRK.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.