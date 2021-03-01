Ягудин: очевидно, что Туктамышева должна поехать на чемпионат мира

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение об итогах соревнований в женском одиночном катании в финале Кубка России в Москве.

«Сегодня было настолько очевидно, что Лиза Туктамышева должна поехать на чемпионат мира… Даже не знаю, что ещё сказать. Абсолютно бесспорно», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Он заявил, что не считает прокат Камилы Валиевой неудачным, и отметил, что усложнение программы является работой на перспективу.

«Камила и Этери Георгиевна понимают, что стоять на месте — путь в никуда. Другие-то двигаются. Финал нам показал, что Майя Хромых, например, мы видели её и до этого, сейчас показывает всю ту работу, которую она проводила на протяжении всего сезона. Сегодня она прокатала с двумя четверными прыжками. То же самое сейчас делает и Камила. Неудачно было бы, если бы она вообще развалилась, а тут даже после тяжёлого падения, при попытке исполнить четверной сальхов, она выполнила четверной тулуп. Нет другого выхода, если ты хочешь стать олимпийской чемпионкой. Нельзя упускать ни одного дня, ни одной возможности, нужно пробовать и идти вперёд. Соперники, уж точно, не стоят на одном месте», — добавил Ягудин.

Победу в финале Кубка России одержала Валиева, набравшая 238,00 балла. Второй стала Майя Хромых (235,96), а третьей — Дарья Усачёва (229,71). Все три спортсменки являются воспитанницами группы Этери Тутберидзе.

Занимавшая третье место после короткой программы Елизавета Туктамышева по итогам Кубка России стала четвёртой, набрав 226,01 (77,74 + 148,27) балла.

Ранее Авербух заявил, что Туктамышева абсолютно по делу отстояла своё право поехать на ЧМ.

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