Авербух заявил, что Туктамышева абсолютно по делу отстояла своё право поехать на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Хочется отметить Туктамышеву, которая абсолютно по делу отстояла своё право поехать на чемпионат мира. Мне кажется, никаких вопросов тут не может быть. Откаталась практически безошибочно, дважды исполнила тройной аксель, усложнила программу. Ошибка на вращении могла быть уже от счастья, что все позади. Наверное, только из-за этого вращения она по баллам проиграла Дарье Усачёвой. А так была бы выше», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Занимавшая третье место после короткой программы Елизавета Туктамышева по итогам Кубка России стала четвёртой, набрав 226,01 (77,74 + 148,27) балла. Она уступила занявшей третье место Дарье Усачёвой 3,00 балла.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20.