«Ливерпуль» прервал серию поражений в АПЛ, обыграв «Шеффилд»

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принесли гол Кёртиса Джонса, отличившегося на 48-й минуте, и автогол Кина Брайана, срезавшего мяч в ворота «Шеффилда» на 64-й минуте после удара Роберто Фирмино.

Так «Ливерпуль» сумел прервать серию из четырёх поражений к ряду. Мерсисайдцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с 11 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ.