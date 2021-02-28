«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ

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Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 0:0.

Это второй случай в истории противостояния «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда в обоих матчах в рамках одного сезона чемпионата Англии не было забито ни одного мяча. В предыдущий раз подобное произошло в сезоне-1921/22.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» с 50 очками остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Челси с 44 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что дубль Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли» в АПЛ.

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