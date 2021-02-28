Плющенко: Косторная показала, что готова идти дальше, биться и побеждать

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Алёны Косторной в произвольной программе финала Кубка России.

«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, что готова биться и побеждать», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он отметил, что у 17-летней фигуристки сейчас сложный этап, но она продолжает работать несмотря ни на что.

«Главное, чтобы у неё было желание. Видите, раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать, это просто отлично. Значит, будем пахать», — добавил тренер.

По итогам финала Кубка России Косторная заняла шестое место, набрав 210,20 балла — 70,14 за короткую и 140,06 за произвольную программу.

Ранее Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить