Плющенко: Косторная показала, что готова идти дальше, биться и побеждать

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Алёны Косторной в произвольной программе финала Кубка России.

«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, что готова биться и побеждать», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он отметил, что у 17-летней фигуристки сейчас сложный этап, но она продолжает работать несмотря ни на что.

«Главное, чтобы у неё было желание. Видите, раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать, это просто отлично. Значит, будем пахать», — добавил тренер.

По итогам финала Кубка России Косторная заняла шестое место, набрав 210,20 балла — 70,14 за короткую и 140,06 за произвольную программу.

Ранее Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира.