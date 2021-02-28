Клебо назвал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что был удивлён решением россиянина Глеба Ретивых идти перед ним по невыгодной траектории в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Клебо назвал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ
  • © Страница Йоханнеса Клебо
  • Instagram

«Я старался как можно скорее догнать лидера. Почему пошёл направо, когда Ретивых шёл слева? Мне кажется, это вообще странный выбор маршрута. Я сразу уходил в правую часть, тот участок был быстрее и лучше. Тогда я думал, что Мяки будет опасен на финише. Но узнал, что появляется просвет, после чего нужно было просто добраться до финиша», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова и Ретивых был шикарный шанс выиграть командный спринт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить