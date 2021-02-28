Клебо назвал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что был удивлён решением россиянина Глеба Ретивых идти перед ним по невыгодной траектории в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я старался как можно скорее догнать лидера. Почему пошёл направо, когда Ретивых шёл слева? Мне кажется, это вообще странный выбор маршрута. Я сразу уходил в правую часть, тот участок был быстрее и лучше. Тогда я думал, что Мяки будет опасен на финише. Но узнал, что появляется просвет, после чего нужно было просто добраться до финиша», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова и Ретивых был шикарный шанс выиграть командный спринт.