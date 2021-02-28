Бородавко: у Большунова и Ретивых был шикарный шанс выиграть командный спринт
- Reuters
«У ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету. Саша сделал хороший задел, но Глеб, к сожалению, не сумел удержать преимущество. Всё шло в нашу пользу: круг короткий, достаточно лёгкий. Но не получилось», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
По его словам, простуда Большунова перед чемпионатом мира немного подвинула сроки набора оптимальной формы спортсмена, но лидер сборной набирает кондиции за счёт стартов.
Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.
Ранее глава ФЛГР заявила, что не может предъявить претензии Ретивых после командного спринта.