Бородавко: у Большунова и Ретивых был шикарный шанс выиграть командный спринт

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о результате Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Бородавко: у Большунова и Ретивых был шикарный шанс выиграть командный спринт
  • Reuters

«У ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету. Саша сделал хороший задел, но Глеб, к сожалению, не сумел удержать преимущество. Всё шло в нашу пользу: круг короткий, достаточно лёгкий. Но не получилось», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

По его словам, простуда Большунова перед чемпионатом мира немного подвинула сроки набора оптимальной формы спортсмена, но лидер сборной набирает кондиции за счёт стартов.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее глава ФЛГР заявила, что не может предъявить претензии Ретивых после командного спринта.

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