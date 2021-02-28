«Краснодар» в меньшинстве отыгрался на 85-й минуте и вырвал ничью с «Уралом» в РПЛ
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Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова. Уральский коллектив ответил дублем Рафала Аугустыняка, который отличился на 52-й и 59-й минутах. Тем не менее «Краснодар» всё же ушёл от поражения на 85-й минуте — забил Реми Кабелла.
При этом с 35-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве, так как был удалён Игорь Смольников.
«Краснодар» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 22 очками в активе находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол 17-летнего Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.