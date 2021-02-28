«Краснодар» в меньшинстве отыгрался на 85-й минуте и вырвал ничью с «Уралом» в РПЛ

«Краснодар» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова. Уральский коллектив ответил дублем Рафала Аугустыняка, который отличился на 52-й и 59-й минутах. Тем не менее «Краснодар» всё же ушёл от поражения на 85-й минуте — забил Реми Кабелла.

При этом с 35-й минуты краснодарцы играли в меньшинстве, так как был удалён Игорь Смольников.

«Краснодар» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 22 очками в активе находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол 17-летнего Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.