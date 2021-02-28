«Фиорентина» проиграла «Удинезе» в Серии А, Кокорин вышел на замену
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Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Удинезе» принёс гол Илии Несторовски, отличившегося на 86-й минуте.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 68-й минуте и отметился жёлтой карточкой, полученной в компенсированное ко второму тайму время.
«Фиорентина» с 25 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. Клуб «Удинезе» с 28 очками — 12-й.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Сампдорию» в Серии А.