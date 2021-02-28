«Фиорентина» проиграла «Удинезе» в Серии А, Кокорин вышел на замену

Флорентийская «Фиорентина» потерпела поражение от «Удинезе» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Удинезе» принёс гол Илии Несторовски, отличившегося на 86-й минуте.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 68-й минуте и отметился жёлтой карточкой, полученной в компенсированное ко второму тайму время.

«Фиорентина» с 25 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. Клуб «Удинезе» с 28 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Сампдорию» в Серии А.