«Аталанта» победила «Сампдорию» в Серии А, Миранчук вышел на замену на 83-й минуте

«Аталанта» взяла верх над «Сампдорией» в матче 24-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Генуе и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе команды из Бергамо отличились Руслан Малиновский и Робин Госенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте.

«Аталанта» набрала 46 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (30) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не сумел обыграть «Верону» в Серии А, несмотря на гол Криштиану Роналду.