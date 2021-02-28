«Аталанта» победила «Сампдорию» в Серии А, Миранчук вышел на замену на 83-й минуте

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«Аталанта» взяла верх над «Сампдорией» в матче 24-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Аталанта» победила «Сампдорию» в Серии А, Миранчук вышел на замену на 83-й минуте
  • © atalanta.it

Встреча прошла в Генуе и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе команды из Бергамо отличились Руслан Малиновский и Робин Госенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте.

«Аталанта» набрала 46 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (30) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не сумел обыграть «Верону» в Серии А, несмотря на гол Криштиану Роналду.

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