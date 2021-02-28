Ретивых: думаю, Большунов простит меня

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о своём последнем круге в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так получилось. На финише чуть не хватило, и, конечно, недоволен своим последним кругом. Для меня он был не сказать чтобы критичным, но не получилось справиться с Клебо и финном. Интересно, почему так финны хорошо пробежали сегодня. Они в принципе в командных спринтах не так часто выступают, но на то он и чемпионат мира», — сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее Ретивых заявил, что Большунов решил изменить тактику по ходу командного спринта.