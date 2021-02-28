Ретивых заявил, что Большунов решил изменить тактику по ходу командного спринта

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, как его напарник Александр Большунов решил изменить тактику в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Всё было возможно, и мы готовились, чтобы взять реванш после Зеефельда. Единственное, Саша на второй раз пошёл разрывать группу, и я не надеялся, что мне придётся свой второй этап тоже лидировать. У нас была чуть иная тактика — чтобы я ему на последний этап передал первым и он включился уже полностью. Он решил по ходу гонки чуть изменить тактику», — сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, к последнему этапу он уже достаточно устал.

Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее Большунов заявил, что у него нет никаких вопросов к Ретивых по итогам гонки.