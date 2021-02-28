Большунов: у меня никаких вопросов к Ретивых, это всё-таки спорт

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него нет вопросов к напарнику Глебу Ретивых после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Зарубиться можно было бы, но всё равно зависело от того, как Глеб бы пробежал. Но у меня нет никаких вопросов к нему. Это всё-таки спорт, здесь не могу ничего сказать. Получилось так. Насчёт напарника я высказался вчера, но сказал тренерам, что они решают. Главное, я бегу, знаю, что я заслуживаю бежать», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее Большунов признался, что расстроен бронзой в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе.