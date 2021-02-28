«Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Гросса

Короткая ссылка
Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» объявил об увольнении главного тренера команды Кристиана Гросса.
«Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Гросса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте клуба.

Гросс возглавлял команду из Гельзенкирхена с конца декабря 2020 года. По ходу этого сезона это уже третья отставка главного тренера у «Шальке». До этого были уволены Давид Вагнер и Мануэль Баум.

После 23 проведённых матчей в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает последнее место, набрав девять очков.

Ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в «Шальке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить