«Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Гросса

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» объявил об увольнении главного тренера команды Кристиана Гросса.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Гросс возглавлял команду из Гельзенкирхена с конца декабря 2020 года. По ходу этого сезона это уже третья отставка главного тренера у «Шальке». До этого были уволены Давид Вагнер и Мануэль Баум.

После 23 проведённых матчей в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает последнее место, набрав девять очков.

Ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в «Шальке».