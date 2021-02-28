Созин раскритиковал оборону ЦСКА за игру в матче с «Локомотивом»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин подверг критике оборону московского ЦСКА по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».

По его мнению, во втором тайме армейцы неплохо играли и владели инициативой.

«Другое дело — трансферы. Зачем клуб докупал игроков, если играет с одним центральным защитником? Номинально их два, но он там один. Я фамилий называть не буду, не хочу обидеть родственников, но так играть уже на третьей минуте?! Бедный Помазун — готовился, ждал этого дебюта, а на третьей минуте защитника просто раздели догола», — цитирует Созина «Чемпионат».

Он также отметил, что во втором голе тоже виноват один из защитников красно-синих, который оставил зону для Гжегожа Крыховяка.

«ЦСКА надо как-то определяться и брать не перспективного норвежца, а хоть какого-то защитника. Сейчас они сразу играли вдесятером. У клуба всё будет хорошо, поправятся ребята, нервы ещё помотают. Но при таких ошибках не спасут эти ребята, не спасёт даже Акинфеев», — добавил Созин.

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 2:0, набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Созин выразил уверенность, что весной все команды будут бояться «Локомотив», а не «Зенит».