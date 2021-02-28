Созин: весной все будут бояться «Локомотив», а не «Зенит»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал победу московского «Локомотива» над столичным ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.
Созин: весной все будут бояться «Локомотив», а не «Зенит»
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«Локомотив» тихо и спокойно с ребятами 20—23 лет (Мухиным, Рыбчинским, Куликовым и Магкеевым) великолепно подошёл к возобновлению. Никто сейчас не кричал про воспитанников, но ими они спокойно и легко обыграли ЦСКА», — цитирует Созина «Чемпионат».

Он отметил, что у «Локомотива» отсутствовали многие ведущие игроки, а также добавил, что железнодорожники показали в этом матче, каким большим потенциалом они обладают.

«Николич, несмотря на смену руководства и все революции, гнёт свою линию — ставит своих воспитанников, а не покупает кучу легионеров. А когда подойдут лидеры, то именно «Локомотив» весной будут бояться, а не «Зенит». Если смотреть на перспективу, то именно «Локомотив» — самая перспективная команда», — сказал Созин.

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 2:0, набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Марко Николич заявил, что «Локомотив» не смог показать всех наработок в матче с ЦСКА из-за погоды.

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