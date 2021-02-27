Николич заявил, что «Локомотив» не смог показать всех наработок в матче с ЦСКА из-за погоды

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич заявил, что «Локомотив» не смог показать всех наработок в матче с ЦСКА из-за погоды
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Поздравляю команду с победой. Просто молодцы. Хорошую работу провели на сборах. Первый тайм сыграли хорошо. Во втором тайме устали. Но ЦСКА не слабая команда. Это очень хорошая команда. Единственное, жаль, что была такая погода и поле тяжёлое. Мы не смогли показать всё, что приготовили на сборах», — заявил Николич.

«Локомотив» в первом матче весенней части сезона РПЛ на «РЖД Арене» победил ЦСКА со счётом 2:0. Команда Николича, набрав 31 очко по итогам 20 туров, занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гончаренко охарактеризовал проигранный матч с «Локомотивом» как достаточно странный.

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