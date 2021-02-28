Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

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Российский полузащитник «Аталанты» не попал в стартовый состав бергамского клуба на матч 24-го тура итальянской Серии A.
Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
  • © atalanta.it

В стартовом составе «Аталанты» выйдут Спортьелло, Паломино, Ромеро, Толой, Госенс, Мехле, Пашалич, Фройлер, де Рон, Малиновский, Мурьель.

В составе «Сампдории» — Аудеро, Ауджелло, Феррари, Йосида, Берешиньски, Янкто, Торсби, Экдаль, Дамсгор, Верре, ла Гумина.

Игра начнётся в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес выйдет в стартовом составе московского «Спартака» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

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