Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

Российский полузащитник «Аталанты» не попал в стартовый состав бергамского клуба на матч 24-го тура итальянской Серии A.

В стартовом составе «Аталанты» выйдут Спортьелло, Паломино, Ромеро, Толой, Госенс, Мехле, Пашалич, Фройлер, де Рон, Малиновский, Мурьель.

В составе «Сампдории» — Аудеро, Ауджелло, Феррари, Йосида, Берешиньски, Янкто, Торсби, Экдаль, Дамсгор, Верре, ла Гумина.

Игра начнётся в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес выйдет в стартовом составе московского «Спартака» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».