FIS изменила правила квалификации в финал командного спринта на ЧМ по лыжным видам спорта
- РИА Новости
По информации SVT, в финал командного спринта выйдут по четыре команды из каждой полуфинальной гонки и два лучших по времени коллектива.
Напомним, что раньше в финал выходили по два коллектива из каждого полуфинала и шесть лучших по времени команд.
Отмечается, что решение было принято с целью выровнять условия для участников полуфинальных гонок из-за тёплой погоды в Оберстдорфе.
Командный спринт на ЧМ по лыжным видам спорта состоится 28 февраля.
Ранее сообщалось, что девушка Большунова прокомментировала его победу в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.