FIS изменила правила квалификации в финал командного спринта на ЧМ по лыжным видам спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

По информации SVT, в финал командного спринта выйдут по четыре команды из каждой полуфинальной гонки и два лучших по времени коллектива.

Напомним, что раньше в финал выходили по два коллектива из каждого полуфинала и шесть лучших по времени команд.

Отмечается, что решение было принято с целью выровнять условия для участников полуфинальных гонок из-за тёплой погоды в Оберстдорфе.

Командный спринт на ЧМ по лыжным видам спорта состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова прокомментировала его победу в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.