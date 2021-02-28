Плющенко: в России я часто сталкиваюсь с давлением

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что часто сталкивается с давлением в России.
Плющенко: в России я часто сталкиваюсь с давлением
  • РИА Новости

«В России я часто сталкиваюсь с давлением: со стороны прессы, федерации, судей, людей. Все ждут от меня чего-то необычного: новых программ, костюмов. И я это прекрасно понимаю, ведь в своё время и сам любил делать что-то необычное», — приводит слова тренера «Олимпийский канал».

Плющенко — чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине в мужском одиночном катании и победитель Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья Алёны Косторной после её выступления в короткой программе финала Кубка России.

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