Плющенко: в России я часто сталкиваюсь с давлением

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что часто сталкивается с давлением в России.

«В России я часто сталкиваюсь с давлением: со стороны прессы, федерации, судей, людей. Все ждут от меня чего-то необычного: новых программ, костюмов. И я это прекрасно понимаю, ведь в своё время и сам любил делать что-то необычное», — приводит слова тренера «Олимпийский канал».

Плющенко — чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине в мужском одиночном катании и победитель Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья Алёны Косторной после её выступления в короткой программе финала Кубка России.