«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» в матче с 13 голами

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» в матче с 13 голами
  • Reuters
  • © Stan Szeto-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Марко Сканделла (2), Самуэль Бле, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Маккензи Макикерн и Райан О'Райлли.

В составе «Сан-Хосе» — Тимо Майер (2), Эвандер Кейн (2), Кевин Лабанк и Логан Кутюр.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 13 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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