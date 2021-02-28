«Монреаль» Романова проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Монреаль» Романова проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Terrence Lee-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Пол Штястны.

В составе «Монреаля» — Ник Судзуки.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 17 минут 20 секунд и завершил игру без набранных очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить