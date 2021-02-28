«Монреаль» Романова проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Пол Штястны.

В составе «Монреаля» — Ник Судзуки.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 17 минут 20 секунд и завершил игру без набранных очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.