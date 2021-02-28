«Монреаль» Романова проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Пол Штястны.
В составе «Монреаля» — Ник Судзуки.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 17 минут 20 секунд и завершил игру без набранных очков.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.