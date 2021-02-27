Карпин — о ничьей с «Зенитом»: ребята не опустили руки, бились до конца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Игру можно разделить на два отрезка: первый тайм и второй. Первой половиной игры доволен, за исключением отрезка, где мы не владели мячом, практически не выходили из своей штрафной. Нужно учитывать, что во втором тайме у нас было на одного игрока меньше, совсем другой футбол. Ребят могу поздравить, поблагодарить. Они не опустили руки, бились до конца», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Он отметил, что не станет комментировать работу арбитра в эпизоде с удалением Максима Осипенко.

«Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чёрным по белому, что после предъявлении карточки должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю, с какого времени», — добавил специалист.

«Ростов», завершая встречу вдесятером и уступая в счёте, сумел свести к ничьей исход матча с «Зенитом» благодаря голу на последних минутах. В итоге матч завершился с равным счётом — 2:2.

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