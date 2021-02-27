Семак прокомментировал ничейный исход матча РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Тяжёлая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что в эпизоде со вторым пропущенным мячом команда недоработала как положено из-за рикошета.

«Нужно было доработать, не выключаться в этой ситуации, но ребята, наверное, посчитали, что ситуация достаточно простая и мяч должен был улететь мимо. Но рикошетом от ноги Караваева, я думаю, он отлетел туда, где наших игроков не было», — добавил специалист.

«Зенит» завершая встречу в большинстве и ведя в счёте, упустил победу над «Ростовом», из-за пропущенного на последних минутах мяча. В итоге матч завершился вничью — 2:2.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» не смог показать всех наработок в матче с ЦСКА из-за погоды.