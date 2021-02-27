Фигуристка Усачёва — о короткой программе в финале КР: есть один элемент, которым я немного довольна

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Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Фигуристка Усачёва — о короткой программе в финале КР: есть один элемент, которым я немного довольна
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Рада, что чисто откатала, — смогла собраться сама, собрать нервы, показать всё красиво, уверенно, чисто. В крайности не могу уйти — похвалить или поругать. Есть один элемент, которым я немного довольна. Но поругать себя не могу — каждый прыжок, каждое вращение, всю программу можно сделать более яркой и красивой. У меня нет цели обыграть кого-то, цель — показать свой максимум, из этого складываются результаты», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Она отметила, что нынешний сезон придал ей уверенности, и это поможет в следующем году выступать на взрослом международном уровне.

«В начале сезона казалось, что ничего не сложится. А оказалось всё лучше и интереснее, появился новый формат соревнований, новый опыт. Если думать только о победах, не факт, что к ним придёшь. Да, хочется, всем хочется», — добавила 14-летняя фигуристка.

Усачёва занимает второе место по итогам короткой программы, набрав 70,14 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева довольна своим прокатом короткой программы в финале КР.

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