Крянин: Большунов показал, что находится с норвежцами на одном уровне

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение, что победа Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе показала, что он находится на одном уровне с норвежскими лыжниками.

«Неважно, под каким флагом ты бежишь. Это лыжные гонки. Просто норвежцы подошли к ЧМ в отличной форме, и все они выходили на старт с мыслью о победе. Саша показал, что находится с ними на одном уровне. Здесь неважно, один ты бежишь из сборной или с кем-то в компании — тебе никто не поможет, если неправильно разложил силы. Хотя для болельщиков борьба Большунова с норвежцами получилась резонансной», — заявил Крянин RT.

Ранее он сравнил победу Большунова на ЧМ с успехом в шахматной партии.