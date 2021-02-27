Тренер «Фиорентины» доволен работой Кокорина на тренировках
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«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние десять дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», — цитирует Пранделли Fiorentina.it.
29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января 2021 года из московского «Спартака» и пока провёл только одну игру.
«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее Кокорин заявил, что готов сыграть с «Удинезе».