Тренер «Фиорентины» доволен работой Кокорина на тренировках

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о форме российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние десять дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», — цитирует Пранделли Fiorentina.it.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января 2021 года из московского «Спартака» и пока провёл только одну игру.

«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Кокорин заявил, что готов сыграть с «Удинезе».