Тренер «Фиорентины» доволен работой Кокорина на тренировках

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Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о форме российского нападающего команды Александра Кокорина.
Тренер «Фиорентины» доволен работой Кокорина на тренировках
  • ©acffiorentina.com

«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние десять дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», — цитирует Пранделли Fiorentina.it.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января 2021 года из московского «Спартака» и пока провёл только одну игру.

«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Кокорин заявил, что готов сыграть с «Удинезе».

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