Ерохин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением, кто является главным конкурентом команды в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они всё те же — «Спартак», ЦСКА. Думаю, и «Локомотив» с «Краснодаром» доберут те очки, что потеряли осенью. Сейчас матч с «Ростовом». Тоже непростой соперник. Много моментов создают, хорошую игру показывают. Очень важно хорошо начать этим матчем новое полугодие в чемпионате», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что «Спартак» изменил стиль игры и старается выходить из обороны через короткий пас. По его словам, красно-белые с приходом новичков могут побороться за высокие места.

После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу с 41 очком в активе. ЦСКА находится на второй позиции (37), а «Спартак» — на третьей (35).

Ранее Ерохин выразил мнение, что сборная России имеет хорошие шансы успешно выступить на Евро-2020.