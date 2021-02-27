Ерохин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Короткая ссылка
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением, кто является главным конкурентом команды в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ерохин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Они всё те же — «Спартак», ЦСКА. Думаю, и «Локомотив» с «Краснодаром» доберут те очки, что потеряли осенью. Сейчас матч с «Ростовом». Тоже непростой соперник. Много моментов создают, хорошую игру показывают. Очень важно хорошо начать этим матчем новое полугодие в чемпионате», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что «Спартак» изменил стиль игры и старается выходить из обороны через короткий пас. По его словам, красно-белые с приходом новичков могут побороться за высокие места.

После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу с 41 очком в активе. ЦСКА находится на второй позиции (37), а «Спартак» — на третьей (35).

Ранее Ерохин выразил мнение, что сборная России имеет хорошие шансы успешно выступить на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить