Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон Брюинз» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон Брюинз» в НХЛ
  • Reuters
  • © POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев отличились Жюльен Готье, Райан Строум, Колин Блэквелл, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Джонни Бродзински. У «Брюинз» голами отметились Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

28 февраля команды проведут ещё один матч между собой.

Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» победить «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

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