Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © David Berding-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились россиянин Кирилл Капризов, а также Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. У «Лос-Анджелес Кингз» единственную шайбу забросил Джефф Картер. 

Команды также сыграют между собой 28 февраля.

Для «Миннесоты» эта победа стала пятой подряд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» проиграл «Виннипег Джетс», несмотря на ассист Александра Романова.

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