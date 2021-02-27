Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились россиянин Кирилл Капризов, а также Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. У «Лос-Анджелес Кингз» единственную шайбу забросил Джефф Картер.

Команды также сыграют между собой 28 февраля.

Для «Миннесоты» эта победа стала пятой подряд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» проиграл «Виннипег Джетс», несмотря на ассист Александра Романова.