«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова
- Reuters
- © James Carey Lauder-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 6:3.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.
В составе «Монреаля» отличились Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.