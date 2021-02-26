«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

В составе «Монреаля» отличились Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.

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