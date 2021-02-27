СМИ: Рамос продлит контракт с «Реалом»

Короткая ссылка
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос согласился на продление контракта с клубом.
СМИ: Рамос продлит контракт с «Реалом»
  • Reuters

Как сообщает El Espanol, «Реал» предлагает Рамосу соглашение ещё на два сезона с сохранением зарплаты в €12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что прежде 34-летний испанец отклонял эти условия, но теперь готов их принять.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 668 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов. Его контракт с «Реалом» истекает летом.

Ранее появилась информация, что руководство «Реала» подозревается в мошенничестве на €200 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить