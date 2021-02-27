СМИ: Рамос продлит контракт с «Реалом»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос согласился на продление контракта с клубом.

Как сообщает El Espanol, «Реал» предлагает Рамосу соглашение ещё на два сезона с сохранением зарплаты в €12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что прежде 34-летний испанец отклонял эти условия, но теперь готов их принять.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 668 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов. Его контракт с «Реалом» истекает летом.

Ранее появилась информация, что руководство «Реала» подозревается в мошенничестве на €200 млн.