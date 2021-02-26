Первушин — об игре «Тамбова» в матче с «Ротором»: позитивные моменты всё равно есть

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение команды от волгоградского «Ротора» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«То, что получились два разных тайма, — это объяснимо. Ребята молодцы, что смогли удерживать 45 минут. Если сравнивать с первой игрой, то уже какое-то содержание появляется. Позитивные моменты всё равно есть. Первый тайм был нормальный. Будем готовиться и повышать уровень за счёт тренировок», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

Он отметил, что активизация атакующих действий «Ротора» во втором тайме была ожидаемой.

«Они понимали, что нас надолго не хватит. Может быть, план на игру такой и был», — добавил специалист.

«Тамбов», испытывавший серьёзные финансовые проблемы во время зимней паузы, в первом матче весенней части сезона проиграл «Ротору» со счётом 1:3.

Ранее тренер «Ротора» рассказал, чем его удивила игра «Тамбова».