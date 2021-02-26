Кокорин заявил, что готов сыграть с «Удинезе»
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«Я тренируюсь в общей группе и готов сыграть с «Удинезе», — сказал Кокорин в комментарии пресс-службе клуба.
Матч «Удинезе» — «Фиорентина» состоится 28 февраля в Удине.
29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января 2021 года и пока провёл только одну игру.
«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказал мнение о ситуации с Кокориным.