Кокорин заявил, что готов сыграть с «Удинезе»

Российский нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что готов помочь команде в предстоящем матче 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

«Я тренируюсь в общей группе и готов сыграть с «Удинезе», — сказал Кокорин в комментарии пресс-службе клуба.

Матч «Удинезе» — «Фиорентина» состоится 28 февраля в Удине.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в конце января 2021 года и пока провёл только одну игру.

«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказал мнение о ситуации с Кокориным.