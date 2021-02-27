Бывший главный тренер «Динамо» предположил, что «Локомотив» сыграет с ЦСКА в два форварда

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, что «Локомотив» в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА сыграет в два нападающих, как и в кубковой встрече с «Тамбовом».
Бывший главный тренер «Динамо» предположил, что «Локомотив» сыграет с ЦСКА в два форварда
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«К сожалению, проблемы со здоровьем испытывают Зе Луиш и Фёдор Смолов. Есть Эдер, но он не стал продлевать контракт с клубом. Я бы не стал говорить, что он уже не помощник команде. Пока португалец находится в «Локомотиве», он в состоянии принести пользу. Посмотрим, как часто его будет использовать Николич. В такой ситуации нельзя рассчитывать на одного Эдера, приходится наигрывать других людей», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов объяснил, почему Антон Миранчук не играет настолько знаковую роль в «Локомотиве». 

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