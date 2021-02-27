Хохлов: Антон Миранчук не играет настолько знаковую роль в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, как на «Локомотиве» в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА отразится отсутствие Антона Миранчука.

«Миранчук, конечно, очень хорош, но его потерю нельзя сравнить с потерей ЦСКА Акинфеева. Хотя, повторюсь, он классный футболист. Но настолько знаковую роль Антон на сегодняшний день в «Локо» не играет. Скорее, я бы назвал Гжегожа Крыховяка, который, на мой взгляд, является системообразующим исполнителем. Без него невозможно себе представить опорную зону железнодорожников», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего в составе ЦСКА.