Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего в составе ЦСКА

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал сильнейшего, на его взгляд, нападающего в составе ЦСКА.
Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего в составе ЦСКА
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«Если говорить о том, кто из тройки ЦСКА импонирует лично мне, то назову Фёдора Чалова. Опасений, что он окажется на скамейке запасных из-за прихода Соломона Рондона нет, всё зависит от текущего состояния футболистов. Если Фёдор на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов подчеркнул, что ЦСКА должен уметь играть без Игоря Акинфеева.

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