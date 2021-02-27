Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего в составе ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал сильнейшего, на его взгляд, нападающего в составе ЦСКА.

«Если говорить о том, кто из тройки ЦСКА импонирует лично мне, то назову Фёдора Чалова. Опасений, что он окажется на скамейке запасных из-за прихода Соломона Рондона нет, всё зависит от текущего состояния футболистов. Если Фёдор на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов подчеркнул, что ЦСКА должен уметь играть без Игоря Акинфеева.