Хохлов: ЦСКА должен уметь играть без Акинфеева

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, как на ЦСКА скажется отсутствие Игоря Акинфеева в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Хохлов: ЦСКА должен уметь играть без Акинфеева
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«Безусловно, это огромная потеря для команды. Акинфеева, конечно, это касается в большей степени. Он лидер армейцев и топ-вратарь не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола», — заявил специалист в интервью RT.

Тем не менее, по словам Хохлова, подопечные Виктора Гончаренко должны уметь играть и без него.

«Конечно, они увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев, но ЦСКА уже можно назвать достаточно опытной командой, несмотря на наличие ряда молодых игроков», — добавил специалист.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» предположил, каким получится матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

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