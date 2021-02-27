Экс-тренер «Динамо» предположил, каким получится матч между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, каким получится матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Боюсь, мы увидим весенний футбол. На первый план в таких условиях всегда выходят характер и морально-волевые качества. Абсолютно неясно, чего ждать от погоды. К тому же необходимо понимать: команды готовились к возобновлению сезона в совершенно других условиях. Поэтому адаптация на футболистах тоже скажется», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хохлов предположил, что если «Локомотив» одержит победу над ЦСКА, то останется в игре.