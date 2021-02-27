Хохлов: если «Локомотив» одержит победу над ЦСКА, то останется в игре

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, что «Локомотив» останется в гонке за медали, если обыграет ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ.
Хохлов: если «Локомотив» одержит победу над ЦСКА, то останется в игре
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Для подопечных Марко Николича это дерби как минимум очень важно. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Хотя, конечно, слова о «последней надежде» звучат слишком громко. Я бы не сказал, что это их последняя возможность не отстать от команд, которые поборются за медали. Но если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Смородская предположила, что «Локомотив» победит ЦСКА в московском дерби РПЛ. 

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