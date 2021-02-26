Смородская считает, что «Локомотив» победит ЦСКА в московском дерби РПЛ

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды со столичным ЦСКА в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смородская считает, что «Локомотив» победит ЦСКА в московском дерби РПЛ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени на игре скажется именно отсутствие Игоря Акинфеева. Это лидер команды. Игорь Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 февраля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что агент Антона Миранчука рассказал о травме футболиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить