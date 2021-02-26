Смородская считает, что «Локомотив» победит ЦСКА в московском дерби РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды со столичным ЦСКА в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени на игре скажется именно отсутствие Игоря Акинфеева. Это лидер команды. Игорь Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 февраля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

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