Мостовой — о «Краснодаре»: мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне после вылета команды из Лиги Европы УЕФА.

«Мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву. Все называют его перспективным тренером. Сколько можно уже быть перспективным? Это смешное слово. Нет результата — тебя убирают. Сколько уже можно ждать? От «Краснодара» только одни заявления. Они, конечно, вышли в плей-офф, здесь молодцы. Но они и потратили ого-го. На поле выходили девять иностранцев», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Краснодар», пробившийся в 1/16 финала Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов, был единственным клубом. По сумме двух матчей 4:2 подопечные Мусаева уступили загребскому «Динамо» и завершили выступления на турнире.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) команда «Краснодара» по итогам 19 туров набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Россию нефутбольной страной.