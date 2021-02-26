Мостовой — о «Краснодаре»: мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне после вылета команды из Лиги Европы УЕФА.
Мостовой — о «Краснодаре»: мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву. Все называют его перспективным тренером. Сколько можно уже быть перспективным? Это смешное слово. Нет результата — тебя убирают. Сколько уже можно ждать? От «Краснодара» только одни заявления. Они, конечно, вышли в плей-офф, здесь молодцы. Но они и потратили ого-го. На поле выходили девять иностранцев», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Краснодар», пробившийся в 1/16 финала Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов, был единственным клубом. По сумме двух матчей 4:2 подопечные Мусаева уступили загребскому «Динамо» и завершили выступления на турнире.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) команда «Краснодара» по итогам 19 туров набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал Россию нефутбольной страной.

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